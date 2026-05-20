Birra artigianale protagonista | a Pontecagnano arriva il PonteHop Beer Fest

Dal 29 al 31 maggio, a Pontecagnano Faiano, si svolge la prima edizione del PonteHop Beer Fest, un evento dedicato alla birra artigianale della regione campana. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e presenta numerose birrerie artigianali locali che offrono le proprie produzioni. Sono previsti momenti di degustazione e attività legate alla cultura della birra, con l’obiettivo di valorizzare le birre artigianali campane. L’evento si svolge in un contesto di festa e di incontro tra appassionati e produttori.

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