Birra artigianale protagonista | a Pontecagnano arriva il PonteHop Beer Fest
Dal 29 al 31 maggio, a Pontecagnano Faiano, si svolge la prima edizione del PonteHop Beer Fest, un evento dedicato alla birra artigianale della regione campana. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e presenta numerose birrerie artigianali locali che offrono le proprie produzioni. Sono previsti momenti di degustazione e attività legate alla cultura della birra, con l’obiettivo di valorizzare le birre artigianali campane. L’evento si svolge in un contesto di festa e di incontro tra appassionati e produttori.
Dal 29 al 31 maggio Pontecagnano Faiano ospita la prima edizione del PonteHop Beer Fest, festival dedicato alla birra artigianale campana. L'iniziativa, promossa dall'Associazione Iperion con la collaborazione tecnica del Birrificio Agrado e del Birrificio Quintaessenza, si terrà presso l'ex. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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