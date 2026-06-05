Hamas ha annunciato che il disarmo non è un'opzione, secondo un rappresentante del gruppo. La dichiarazione è arrivata in un'intervista rilasciata ad al-Jazeera. Nel frattempo, il gruppo ha partecipato a colloqui al Cairo, senza indicazioni di un cambiamento nelle sue posizioni. La posizione di Hamas sulla questione del disarmo rimane ferma, senza ulteriori dettagli o condizioni pubblicamente dichiarate.

Il disarmo non è un'opzione, per Hamas. Lo ha dichiarato un esponente politico del gruppo, Husam Badran, in un'intervista esclusiva ad al-Jazeera. Il gruppo armato, ha detto, non consegnerà le proprie armi nell'immediato, opponendosi alle continue richieste di disarmo e affermando che il destino del suo arsenale militare sarà deciso in seguito. In ogni caso, Badran ha precisato che ''solo la polizia palestinese ufficiale" avrà le armi nella Striscia di Gaza. La posizione di Hamas arriva dopo che una fonte informata ha riferito ad al Jazeera che il gruppo si sta preparando a inviare una propria delegazione al Cairo per riprendere i colloqui, che dovrebbero iniziare domenica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Hamas al Cairo per i colloqui ma intanto chiude al disarmo: la doppia mossa del gruppo terrorista

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