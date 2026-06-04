Chi è Mahmoud al Najjar lo studente accusato del massacro del 7 ottobre diretto a Roma | È un terrorista di Hamas

Da notizie.com 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Esercito israeliano ha arrestato al valico di Kerem Shalom uno studente di nome Mahmoud al Najjar, originario di Jabaliya nel nord di Gaza. Al Najjar è accusato di essere coinvolto nel massacro del 7 ottobre e descritto come un terrorista di Hamas. È un ingegnere e si trovava in Israele al momento dell’arresto. La notizia è stata confermata dalle autorità israeliane.

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L’Esercito israeliano (Idf) ha arrestato al valico di Kerem Shalom Mahmoud al Najjar, ingegnere originario di Jabaliya, nel nord di Gaza. Le autorità dello Stato ebraico lo hanno definito “un miliziano della Brigata Nord di Hamas che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023”. Al Najjar era diretto all’Università di Roma Tor Vergata, essendo riuscito ad essere ammesso ad un percorso di studio insieme ad altri diciassette giovani. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Mahmoud, che ha pubblicato tre articoli di ricerca accademica, dopo l’arresto è stato portato in un luogo sconosciuto e la sua famiglia non ha ricevuto alcuna informazione. 🔗 Leggi su Notizie.com

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