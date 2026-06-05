Guida nomina la giunta ter | Guarino confermata vice Oliva sarà presidente del consiglio

Il sindaco di Cesa, eletto per la terza volta, ha annunciato la composizione della nuova giunta comunale. Tra i componenti, uno dei consiglieri è stato confermato come vice, mentre un altro è stato scelto come nuovo presidente del consiglio comunale. La nomina delle deleghe agli assessori e ai consiglieri è stata ufficializzata insieme alla presentazione della squadra di governo locale.

Il sindaco Enzo Guida, eletto alla guida del Comune di Cesa per la terza volta, ha nominato la nuova giunta comunale attribuendo al contempo anche le deleghe ad assessori e consiglieri comunali. Vicesindaco sarà Giusy Guarino, che avrà le deleghe al personale, alle politiche di inclusione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Primo consiglio comunale per il Masci-ter e intanto cresce l'attesa per sapere chi ci sarà in giuntaNel primo consiglio comunale del Masci-ter, gli eletti si sono seduti negli scranni di Palazzo di Città, mentre si attende di conoscere quali membri...

Sindaco alle prese con la giunta tra promesse e risultati elettorali: l'unica certezza è il presidente del ConsiglioMaria Luigia Iodice è stata ufficialmente proclamata sindaco di Marcianise durante una cerimonia nell’aula consiliare del municipio.

Temi più discussi: Il sindaco Lorenzo Mauro nomina la nuova giunta di Moncalieri: ecco a chi vanno gli assessorati; Aou Ruggi di Salerno. La Giunta propone Nicola Cantone nuovo Dg; Parte l’amministrazione di Luca Leo: tra conferme e novità nominata la giunta; Salerno, nella giunta De Luca l’unica new entry è Savastano: Ora più sicurezza e decoro.

Salerno, nella giunta De Luca l’unica new entry è Savastano: Ora più sicurezza e decoroSono passate appena nove ore tra la proclamazione ufficiale a sindaco di Vincenzo De Luca e l’annuncio che restituisce nomi e volti della squadra di governo che ... ilmattino.it

Costigliole Saluzzo: Fabrizio Nasi nomina la nuova giuntaIl sindaco neoeletto definisce la squadra di governo e le deleghe assessorili. L'insediamento ufficiale nel primo consiglio comunale ... targatocn.it