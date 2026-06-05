EA Sports ha annunciato la presenza di Pelé in FIFA 26. La novità riguarda tre diversi percorsi di evoluzione del personaggio, scelti per migliorare le sue caratteristiche nel gioco. La presentazione dei tre percorsi è stata pubblicata attraverso un video ufficiale, in cui vengono mostrati i vari upgrade disponibili. La decisione finale su quale percorso adottare spetta ai giocatori, che potranno personalizzare il modo in cui Pelé si sviluppa nel loro team virtuale.

Una delle mosse più clamorose della stagione di EA Sports è finalmente realtà. L’annuncio del rilascio gratuito di una leggenda assoluta ha infiammato la community: la carta regalo di Pelé in versione ICONA Festival del calcio con 93 OVR è ufficialmente riscattabile per tutti coloro che giocheranno a Ultimate Team entro il prossimo 24 luglio. Ma le sorprese non finiscono qui: insieme alla carta base di O Rei, EA ha pianificato una vera e propria tabella di marcia a tappe. Questa prima fase (“FDC Pelé I”) permette di plasmare la leggenda brasiliana in base alle proprie esigenze tattiche, sbloccando un inedito terzo PlayStyle+ e nuovi ruoli sul terreno di gioco, ponendo le basi per i successivi potenziamenti già pianificati. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Guida Evoluzione Pelé su FC 26: i 3 percorsi a confronto e la scelta migliore

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