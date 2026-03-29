Icone Encore su FC 26 | meglio il pacchetto Max 88 o il super Player Pick 1 di 4? La guida alla scelta

Le Icone Encore sono tornate nel menu di FC 26, creando discussioni tra i giocatori sulle scelte da effettuare. Due opzioni principali sono al centro delle discussioni: il pacchetto Max 88 e il super Player Pick 1 di 4. La decisione tra queste due sfide sta portando i fan a confrontare le potenzialità e i rischi di ogni percorso, alimentando un dibattito acceso tra gli appassionati.

Le Icone tornano protagoniste nei menu delle SBC con due sfide che stanno già dividendo la community. Da un lato abbiamo il ritorno delle leggende con valutazione contenuta, dall’altro un Pick che punta dritto ai top player della promo Encore. Vediamo quale conviene completare. 1. Max 88 Encore Icon Upgrade. È la sfida perfetta per chi ha molti doppioni da 86 nel club e vuole provare il brivido dell’Icona senza svenarsi. Il Premio: 1 Pacchetto Icona mista (valutazione massima 88).. Costo: Circa 100k – 110k crediti.. Requisiti: 2 rose da 86 (entrambe con un TOTW).. Analisi: Il rischio di trovare un’Icona “base” poco utilizzabile è alto, ma il prezzo contenuto la rende una scommessa accettabile se cercate un link facile per la vostra squadra o un titolare per i primi livelli di Division Rivals. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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