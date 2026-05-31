EA Sports ha lanciato su Ultimate Team una nuova evoluzione chiamata “Nati per spaziare”. Questa modifica permette ai giocatori di evolversi in modo più rapido e potente, con una crescita che si basa su una valutazione complessiva di 92 di OVR. La novità include anche skill clamorose, rendendo i giocatori più versatili e aggressivi in campo. La rivoluzione tattica mira a cambiare le strategie di gioco degli utenti.

EA Sports ha appena introdotto su Ultimate Team una delle Evoluzioni più dirompenti e rivoluzionarie della stagione: “Nati per spaziare”. Questa Evo è stata progettata per sfidare l’intero sistema tattico di FC 26, permettendoti di prendere un esterno sinistro e trasformarlo in un jolly totale capace di dominare in mezzo al campo o sulla linea difensiva. Grazie a un potenziamento mostruoso delle statistiche di passaggio e dribbling, all’aggiunta di nuove posizioni e a un clamoroso upgrade alle mosse abilità, questa sfida promette di cambiare i valori in campo. Scopriamo i requisiti, i costi e tutti i dettagli tecnici. PREZZO E TEMPISTICHE. Trattandosi di un’Evoluzione di fascia alta che modifica profondamente la struttura della carta, l’investimento richiesto è più importante rispetto alle classiche Evo quotidiane: Costo: 75. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, GUIDA ALL’EVOLUZIONE “NATI PER SPAZIARE”: RIVOLUZIONE TATTICA DA 92 OVR E SKILL CLAMOROSE (born to roam)

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L'evoluzione dell'uomo spiegata da Mauro Biglino

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