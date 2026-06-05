Guida Blu 2026 è in Campania il mare più bello d’Italia

La Guida Blu 2026 di Legambiente e Touring Club Italiano ha premiato un comune della Campania come la migliore destinazione costiera del Paese. La località si distingue per aver ottenuto il massimo punteggio nella classifica nazionale delle Cinque Vele, che valuta i migliori approdi e zone di balneazione italiane. Con questa riconoscimento, il Comune cilentano si posiziona in cima alla lista delle mete più apprezzate per qualità ambientale e servizi.

Tempo di lettura: 4 minuti Pollica è il Mare più Bello d’Italia. La Guida Blu 2026 di Legambiente e Touring Club Italiano ha incoronato il Comune cilentano come miglior destinazione costiera del Paese, assegnandogli il primo posto assoluto nella classifica nazionale delle Cinque Vele. Il prestigioso riconoscimento è stato annunciato oggi a Venezia, nell’ambito della Venice Climate Week e in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. Nella graduatoria delle eccellenze marine italiane, Pollica precede Baunei, in Sardegna, e Otranto, in Puglia, conquistando la vetta di una classifica che rappresenta il più autorevole riferimento nazionale per la valutazione della qualità ambientale e della sostenibilità delle località costiere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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