VIDEO| Il mare più bello è qui | in Calabria 27 Bandiere Blu e ben 4 nuovi ingressi nel 2026

In Calabria, quest’anno sono state assegnate 27 Bandiere Blu ai lidi della regione, con l’aggiunta di quattro nuovi riconoscimenti rispetto all’anno precedente. La conferma di questo risultato deriva da un impegno collettivo di enti locali e attori coinvolti nel miglioramento ambientale. La regione si conferma tra le destinazioni marine più premiate in Italia, con un numero crescente di spiagge che ottengono il riconoscimento internazionale. La promozione del mare e delle coste calabresi continua a essere una priorità per le autorità locali.

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