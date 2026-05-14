VIDEO| Il mare più bello è qui | in Calabria 27 Bandiere Blu e ben 4 nuovi ingressi nel 2026
In Calabria, quest’anno sono state assegnate 27 Bandiere Blu ai lidi della regione, con l’aggiunta di quattro nuovi riconoscimenti rispetto all’anno precedente. La conferma di questo risultato deriva da un impegno collettivo di enti locali e attori coinvolti nel miglioramento ambientale. La regione si conferma tra le destinazioni marine più premiate in Italia, con un numero crescente di spiagge che ottengono il riconoscimento internazionale. La promozione del mare e delle coste calabresi continua a essere una priorità per le autorità locali.
“La Calabria conquista un numero sempre più alto di Bandiere Blu: ben 4 in più quest’anno confermando un percorso di crescita costante e continua che premia il grande lavoro portato avanti in questi anni da Regione, Comuni e tutti gli attori coinvolti nel percorso di crescita ambientale e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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