Guida al penultimo weekend di maggio | cosa fare nel fine settimana a Ferrara e provincia

Il penultimo fine settimana di maggio si avvicina e le condizioni meteorologiche sono ancora incerte, con temperature che potrebbero favorire sia il relax al sole che una passeggiata in centro. In città e nella provincia si svolgono diversi eventi, tra spettacoli teatrali e iniziative all’aperto, che attirano residenti e visitatori. La scelta tra trascorrere il tempo in spiaggia o esplorare le vie storiche dipende dal clima di quei giorni, ancora da verificare. La programmazione locale offre opportunità diverse per chi cerca svago o cultura.

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