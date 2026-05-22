Guida al penultimo weekend di maggio | cosa fare nel fine settimana a Ferrara e provincia

Da ferraratoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il penultimo fine settimana di maggio si avvicina e le condizioni meteorologiche sono ancora incerte, con temperature che potrebbero favorire sia il relax al sole che una passeggiata in centro. In città e nella provincia si svolgono diversi eventi, tra spettacoli teatrali e iniziative all’aperto, che attirano residenti e visitatori. La scelta tra trascorrere il tempo in spiaggia o esplorare le vie storiche dipende dal clima di quei giorni, ancora da verificare. La programmazione locale offre opportunità diverse per chi cerca svago o cultura.

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Penultimo fine settimana di maggio. Farà abbastanza caldo per sdraiarsi al sole o mettere già i piedi a mollo nell’acqua, oppure l’aria sarà ancora fresca, quindi meglio una passeggiata in centro o uno spettacolo a teatro? Chi lo sa, lo scopriremo. Intanto, di iniziative, al coperto e non, di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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