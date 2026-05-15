Guida al weekend di metà maggio | cosa fare nel fine settimana a Ferrara e provincia
Arriva il weekend di metà maggio, secondo il calendario, ma il meteo non sembra aver recepito la stagione: le previsioni indicano ancora giornate caratterizzate da venti freddi e piogge distribuite. In questa cornice, a Ferrara e nella provincia sono programmati diversi eventi e attività che si svolgono all’aperto o al coperto. È il momento di scegliere tra le varie possibilità per trascorrere il fine settimana, nonostante le condizioni climatiche.
Weekend di metà maggio. Lo dice il calendario, anche se il meteo sembra non essersi accorto della primavera inoltrata e propone ancora giornate con venti decisamente freschi e piogge diffuse. Ma nel fine settimana sono, comunque, in previsioni diverse iniziative in città e provincia. Di seguito. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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