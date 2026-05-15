Guida al weekend di metà maggio | cosa fare nel fine settimana a Ferrara e provincia

Arriva il weekend di metà maggio, secondo il calendario, ma il meteo non sembra aver recepito la stagione: le previsioni indicano ancora giornate caratterizzate da venti freddi e piogge distribuite. In questa cornice, a Ferrara e nella provincia sono programmati diversi eventi e attività che si svolgono all’aperto o al coperto. È il momento di scegliere tra le varie possibilità per trascorrere il fine settimana, nonostante le condizioni climatiche.

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