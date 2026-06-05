Guida al girone L

Da ultimouomo.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella guida generale di The Athletic a questo Mondiale sotto al gruppo L compare una piccola etichetta con scritto strong - l’unico ad averla insieme al gruppo I. È inevitabile: l’Inghilterra, una delle grandi favorite, viene da due finali europee e un quarto di finale mondiale; la Croazia nelle ultime due edizioni è tornata a casa con una medaglia di bronzo e una d'argento; il Ghana, “il Brasile d’Africa”, per qualche ragione dà sempre l’impressione di poter andare lontano. Poi c’è Panama, che dovrebbe fungere da agnello sacrificale, ma proprio quando nessuno se l’aspetta ha più senso chiederselo: sarà davvero così? COME SPIEGARSI LE CONVOCAZIONI DI TUCHEL Come spesso accade, l’Inghilterra arriva al torneo con un bagaglio di polemiche e dibattito bello pesante. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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