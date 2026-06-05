guida al girone a

Sedici anni fa un grido, all’unisono, risuonò nel mondo: TSCHABALALA! Una corsa dritta per dritta di un uomo con i dread, un nome stupendo, mai sentito prima, una bomba a incrociare senza appello. Il telecronista grida il suo nome e poi, semplicemente, «GOOOOOOL BAFANA BAFANA». Tschabala e altri giocatori del Sudafrica arrivano sulla riga laterale e ballano. Un momento di inspiegabile magia, di inatteso, di innamoramento improvviso. Un momento di quelli che rappresentano l’essenza stessa dei Mondiali. Sedici anni dopo Messico e Sud Africa si trovano di nuovo di fronte, e il loro compito è dare il calcio d’inizio di un altro campionato del mondo, stavolta a ruoli invertiti: è il Messico la squadra di casa, è il Sudafrica l’invitata a inaugurare il Mondiale. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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Serie A;Guida All'Ultima Giornata Di Andata 6.1.2026

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