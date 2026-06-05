guida al girone b

Nel girone B della competizione, la Bosnia-Erzegovina affronterà Qatar, Svizzera e il Canada, sostituendo l’Italia. La squadra europea si prepara a sfidare queste nazionali, mentre l’Italia non figura più nel gruppo. Le partite si svolgeranno in diverse sedi, con le nazionali pronte a scendere in campo per le rispettive sfide. La composizione del girone ha modificato le aspettative iniziali sulla squadra italiana.

Questo è il girone che guarderemo pensando che sarebbe dovuto essere il “nostro”. Un girone che sembrava apparecchiato proprio per un buon percorso dell'Italia, e che invece vedrà la Bosnia-Erzegovina al posto nostro assieme a Qatar, Svizzera e i padroni di casa del Canada. Non che si giochi sempre nel paese dello sciroppo d'acero, dato che le sedi saranno Vancouver, Toronto, Santa Clara, Inglewood e Seattle, ma il Canada avrà il vantaggio di giocarle tutte in casa. Insomma, un girone senza grosse nazionali, con forse quella meno quotata della vigilia delle tre ospitanti (ma non per questo senza potenziale). Quindi, gli ingredienti migliori per un girone equilibrato e che potrebbe riservare sorprese, ma soprattutto partite interessanti. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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