guida al girone k

La lettera K è una delle personificazioni demoniache del mondo ultracapitalista in cui ci è dato in sorte di vivere: ragioniamo in termini di quanti K fatturiamo o dovremmo fatturare per ritenerci saldamente sulla soglia di povertà; di quanti K ci costa la cosa x, eccetera eccetera. Non poteva allora che capitare nel girone con la K del Mondiale che vieppiù si tiene nella patria del capitalismo, la più adamantina incarnazione del capitalismo nel calcio: Cristiano Ronaldo. Ancora?, vi starete chiedendo. Ancora. Diciamocelo chiaro e tondo, senza starci a girare troppo intorno: per tanti – magari non per i colombiani, i congolesi e gli uzbeki (anche se non ne sarei così tanto sicuro) – questo è soprattutto “il girone di Cristiano Ronaldo”. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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