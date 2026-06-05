guida al girone j

Un uomo si avvicina alle panchine, con un’espressione preoccupata e un gesto rapido verso la sedia. La mano si muove in modo deciso, mentre altri presenti osservano con attenzione. La scena si svolge in un’area aperta, senza che si notino interventi immediati di autorità. Nessuna informazione aggiuntiva sui motivi o sulle conseguenze di questo gesto è stata fornita.

Uno sguardo, prima che un gesto, rivolto verso la panchina, allarmato prima che concitato; la mano che scivola oltre i pantaloncini verso il bicipite femorale; la punizione inconcludente, l’inconcludenza triste solitaria y final della punizione che sembra questa richiesta di sostituzione: una punizione divina? E poi l’uscita dal campo a testa bassa, con lo sguardo nel vuoto, dentro quel vuoto la paura, una paura filamentosa che avvolge come bruma il più fosco degli scenari immaginabili, a qualsiasi livello, un po’ per chiunque: l’assenza di Messi dal Mondiale. Non ci si può neppure pensare. Da quando le liste dei preconvocati sono state annunciate, qualche numero dieci per strada ce lo siamo perso. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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