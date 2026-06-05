guida al girone i

Questo è il girone della morte. Ci sono dentro la finalista della passata edizione (nonché vincitrice di quella ancora precedente), la finalista della Coppa d’Africa (nonché vincitrice per due mesi, finché un ricorso gli ha tolto il titolo) e una delle migliori outsider del torneo (che ha vinto tutte e 8 le partite di qualificazione segnando 37 gol, di cui 7 gol tra andata e ritorno all’Italia). È quasi un peccato che con questa formula - 8 su 12 qualificate tra le terze arrivate nei gironi - probabilmente nessuna tra Francia, Senegal e Norvegia rischi veramente di venire eliminata; resta comunque un gruppo che metterà alla prova fin da subito le ambizioni di tutti. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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Serie A;Guida All'Ultima Giornata Di Andata 6.1.2026

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