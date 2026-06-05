guida al girone h

Da campione in carica dell’Europeo, la Spagna si presenta come una delle ovvie candidate alla vittoria del Mondiale. Negli ultimi due anni il il sistema trovato, che unisce gestione e creatività, non ha mostrato segni di cedimento. Nella Spagna ci sono calciatori geometrici e altri creativi, giocatori fisici e tecnici, resistenza alla pressione al centro e verticalità sulle ali. La squadra di De La Fuente somiglia a un club. Il ct ha raccolto l’eredità di Luis Enrique e ci ha aggiunto una spruzzata di talento extra in grado di fare la differenza, come nel caso di Lamine Yamal e Nico Williams. Il girone presenta avversarie alla portata, con un gradiente di difficoltà a salire: Capo Verde, Arabia Saudita e infine Uruguay. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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