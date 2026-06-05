Guida al girone H
La Spagna, campione in carica dell’Europeo, si presenta come una delle principali favorite per il Mondiale.
Da campione in carica dell’Europeo, la Spagna si presenta come una delle ovvie candidate alla vittoria del Mondiale. Negli ultimi due anni il il sistema trovato, che unisce gestione e creatività, non ha mostrato segni di cedimento. Nella Spagna ci sono calciatori geometrici e altri creativi, giocatori fisici e tecnici, resistenza alla pressione al centro e verticalità sulle ali. La squadra di De La Fuente somiglia a un club. Il ct ha raccolto l’eredità di Luis Enrique e ci ha aggiunto una spruzzata di talento extra in grado di fare la differenza, come nel caso di Lamine Yamal e Nico Williams. Il girone presenta avversarie alla portata, con un gradiente di difficoltà a salire: Capo Verde, Arabia Saudita e infine Uruguay. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
Serie A;Guida All'Ultima Giornata Di Andata 6.1.2026
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