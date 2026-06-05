guida al girone g

Il girone G del Mondiale vede la partecipazione dell’Iran, che attualmente è in guerra con gli Stati Uniti. Le partite della nazionale iraniana si svolgeranno in un Paese che ha rapporti tesi con Teheran. La presenza dell’Iran nel girone è accompagnata da tensioni diplomatiche tra le due nazioni coinvolte. La squadra iraniana affronterà altre nazionali del girone durante la fase a gironi. Il torneo si svolge in un paese che ospita le partite di tutte le squadre del girone.

Il girone G sarà inevitabilmente “il girone dell’Iran”, che nel momento in cui scrivo è in guerra con gli Stati Uniti, il Paese che ospiterà le sue partite del Mondiale. Non è solo un imbarazzante caso politico, ma anche un problema logistico per l'Iran. Dopo le parole sibilline di Trump - «non credo davvero che per la propria vita e sicurezza da parte loro sia appropriato esserci» - la FIFA è stata costretta a trovare un compromesso: il Team Melli farà base in Messico e viaggerà negli Stati Uniti per gli incontri. Capite che è un fastidio a cui aggiungere quello della morbosità dei media: quanta attenzione verrà riservata alla squadra?... 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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