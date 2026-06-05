Guida al girone F
Il Giappone affronta il suo ottavo Mondiale con l’obiettivo di superare gli ottavi di finale per la prima volta. A 28 anni dalla prima partecipazione, il team si presenta come candidato credibile al primo posto nel girone F. È la prima volta che il paese si propone con questa ambizione in questa fase del torneo.
A 28 anni di distanza dalla prima edizione giocata, e al suo ottavo Mondiale, per la prima volta il Giappone si presenta come candidato credibile al primo posto nel girone e con l’obiettivo di superare finalmente lo scoglio degli ottavi di finale. Il girone F è forse il più difficile da ordinare, eccetto per la Tunisia quarta forza. L’Olanda può contare su picchi di talento maggiore, e la Svezia ha attaccanti migliori, ma nessuna è più in fiducia che questo sia il suo Mondiale del Giappone. Il ct Moriyasu ha addirittura evocato una possibile vittoria del Mondiale. Nonostante l’infortunio proprio sul finire della Premier League abbia privato la squadra di Kaoru Mitoma, probabilmente il suo giocatore più forte. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
Serie A;Guida All'Ultima Giornata Di Andata 6.1.2026
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