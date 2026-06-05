guida al girone d

Il girone D dei Mondiali ha il minore divario di ranking tra le squadre: la migliore è a 16ª posizione e la peggiore a 40ª. La FIFA ha confermato che si tratta del gruppo più equilibrato in termini di classifica.

Il gruppo D dei prossimi Mondiali si prospetta estremamente equilibrato. A dirlo, per quello che vale, è la FIFA: si tratta del girone con la minor distanza in termini di ranking internazionale tra la squadra col piazzamento migliore (USA 16°) e quella col piazzamento peggiore (40°). Ancor più delle classifiche ufficiali, però, a rivelarlo sono le rose delle quattro Nazionali, le loro idee di gioco e la storia dietro le loro qualificazioni. Un girone così, senza nessuna delle solite grandi ma senza nemmeno comparsate figlie del format a 48 squadre, è il girone ideale di chiunque ami i Mondiali. Turchia e USA, in teoria, dovrebbero partire un gradino avanti. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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