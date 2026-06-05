Carlo Ancelotti declama i nomi con la sua iconica voce monocorde. Quando dice Neymar Santos Junior la sala stampa esplode: è una liberazione, dopo mesi di attesa e speculazioni. Il popolo chiedeva Neymar, e Ancelotti gli ha dato Neymar. La fissazione del popolo brasiliano per Neymar ha a che fare col sacro. Neymar l’ultimo malandro, l’ultimo genio del calcio brasiliano, che non rassicura solo per ragioni strettamente tecniche. Con lui in campo c’è un’idea che resiste, una grandezza calcistica che molti brasiliani sentono smarrita. Non solo una grandezza, anche un’identità, uno spirito. I migliori giocatori offensivi della nuova generazione - Rodrygo, Vinicius Jr, Estevao - sembrano forti senza la magia che caratterizza davvero i migliori giocatori brasiliani. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Guida al girone C

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Serie A;Guida All'Ultima Giornata Di Andata 6.1.2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Guida al girone A

Leggi anche: Guida al girone B

Temi più discussi: Serie C su Sky, la guida al ritorno della finale playoff; Play-off: San Sebastiano e Bernezzo si giocano la promozione; Nuova guida tecnica per la Virtus Libertas; Quali sono i gironi di Serie C 2026/27: squadre partecipanti, la composizione dei gruppi A, B e C, ripescaggi e riammissioni.

Per me non è Mondiale senza una guida ai gironi. Per questo su Dazn abbiamo tirato fuori la nostra guida video girone per girone x.com

Quali segnali di allerta può dire la gente che mostrano che potrebbero non avere idea di come funzioni il sistema dei bracket? reddit

Guida ai playoff di Serie C: Ascoli, Catania, Salernitana e Brescia le favorite, formula, calendario e chi sono le favorite per la promozione e chi le outsiderIn Serie C parte la post season che assegnerà la quarta promozione dopo quelle ottenute da Arezzo, Benevento e Vicenza. Chi gioca i playoff, chi parte favorito, come funzionano e dove guardarli in tv ... goal.com

Serie C, 36ª giornata: possibili verdetti nel Girone B, sfida a distanza al vertice. La guida completaDopo i primi responsi avuto nelle scorse settimane, prende il via questa sera la 35ª giornata di Serie C, che si concluderà poi nella serata di lunedì, con tantissime sfide e spunti d'interesse sparsi ... tuttomercatoweb.com