Guida al girone C

Da ultimouomo.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel corso della conferenza stampa, il nome di Neymar Santos Junior viene pronunciato da Carlo Ancelotti con la sua voce monocorde, suscitando una reazione di sollievo tra i presenti. La sala stampa esplode in applausi, segnando la fine di mesi di attese e voci di mercato riguardanti il calciatore.

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Carlo Ancelotti declama i nomi con la sua iconica voce monocorde. Quando dice Neymar Santos Junior la sala stampa esplode: è una liberazione, dopo mesi di attesa e speculazioni. Il popolo chiedeva Neymar, e Ancelotti gli ha dato Neymar. La fissazione del popolo brasiliano per Neymar ha a che fare col sacro. Neymar l’ultimo malandro, l’ultimo genio del calcio brasiliano, che non rassicura solo per ragioni strettamente tecniche. Con lui in campo c’è un’idea che resiste, una grandezza calcistica che molti brasiliani sentono smarrita. Non solo una grandezza, anche un’identità, uno spirito. I migliori giocatori offensivi della nuova generazione - Rodrygo, Vinicius Jr, Estevao - sembrano forti senza la magia che caratterizza davvero i migliori giocatori brasiliani. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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