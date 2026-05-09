Nel campionato di Serie D, Girone F, Sparacello si distingue come il miglior marcatore con 18 reti all'attivo. La sua posizione in classifica lo rende il principale candidato alla conquista della classifica cannonieri. Sono ancora da verificare le prestazioni degli altri attaccanti che cercano di scavalcarlo, ma al momento Sparacello mantiene un vantaggio significativo. La sfida per il titolo di miglior goleador è ancora aperta, con diversi nomi pronti a inserirsi nella corsa.

? Punti chiave Chi riuscirà a superare Sparacello nella corsa al titolo?. Quali altri bomber minacciano la vetta della classifica?. Come influenzerà la profondità delle rose il finale di stagione?. Perché la lotta per i gol è così frammentata nel Girone F?.? In Breve Infantino Notaresco 16 reti e Di Renzo Aquila 15 reti. Kouko Ancona 13 reti e Spinosa Ostiamare 12 reti. Gallo Castelfidardo 11 reti e otto marcatori con 10 reti. Njambe Teramo 9 reti e tre attaccanti con 8 reti. La classifica dei marcatori del Girone F di Serie D vede Sparacello dell’Aquila in testa con 18 reti segnate, superando Infantino del Notaresco che ha raggiunto quota 16 reti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie D, Girone F: Sparacello guida la corsa con 18 reti segnate

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