Nel fine settimana si svolgono diversi eventi: si tiene l’«Ecothlon - Caccia al rifiuto», una competizione ambientale, mentre a Solza si svolge una manifestazione dedicata alla scoperta del territorio. Si tiene anche il «NXT Festival», un festival dedicato alla tecnologia e alla creatività, e «Libri in Piazza», una fiera dedicata agli autori e alla letteratura. Inoltre, si svolge la «Camminata nerazzurra», una passeggiata collettiva con un tema sportivo.

Guida. Da «Ecothlon - Caccia al rifiuto» a «Solza da scoprire», da «NXT Festival» a «Libri in Piazza», passando per la «Camminata nerazzurra». Ecco i nostri consigli per questo weekend Mancano ormai pochi giorni al suono dell’ultima campanella e il conto alla rovescia per le vacanze è ufficialmente iniziato. Se non sapete come trascorrere il primo fine settimana di giugno, quello che inaugura simbolicamente l’inizio dell’estate, non preoccupatevi: ci abbiamo pensato noi! Il weekend inizia nel segno della sostenibilità con un nuovo appuntamento di «Ecothlon - Caccia al rifiuto», il percorso di cittadinanza attiva e sensibilizzazione ambientale promosso dall’assessorato alla Transizione ecologica, ambiente e verde del Comune di Bergamo, in collaborazione con numerose realtà associative del territorio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Guida agli eventi del weekend (05 – 07 giugno)

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