Guida agli eventi del weekend 8 – 10 maggio

Il fine settimana dal 8 al 10 maggio propone una serie di eventi in diverse località. Tra queste, ci sono il «Paranoia Festival», il «Treviglio Country», e la manifestazione «Floreka». Inoltre, si svolge uno spettacolo con Katia Follesa e si tiene l’evento presso la «Rocca di Vino». Questi appuntamenti spaziano tra musica, enogastronomia e spettacoli dal vivo.

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Guida. Dal «Paranoia Festival» a «Treviglio Country», da «Floreka» allo spettacolo di Katia Follesa, passando per la «Rocca di Vino». Ecco i nostri consigli per questo weekend Anche quest’anno, è arrivato il weekend della festa della mamma. Sappiamo bene che, tra mille impegni, può capitare di dimenticarsi di comprare un regalino per la propria mamma. Ma non preoccupatevi: per non farvi correre all’ultimo minuto, abbiamo selezionato per voi una lista di eventi da vivere insieme a lei. Vediamoli insieme! Il fine settimana parte con l’inaugurazione della quinta edizione di « Paranoia Festival », la manifestazione che mette al centro il benessere mentale delle nuove generazioni.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Guida agli eventi del weekend (8 – 10 maggio) Gregorio de Nin: testimonio del espíritu del pueblo croata. Valle temp 81 Notizie correlate Leggi anche: Guida agli eventi del weekend (10 – 12 aprile) Leggi anche: Guida agli eventi del weekend (01 – 03 maggio) Altri aggiornamenti Temi più discussi: Guida agli eventi del weekend (01 – 03 maggio); Fuorisalone 2026: le installazioni più belle che abbiamo visto a Milano; Fuorisalone 2026 a Milano: guida agli eventi gratis; Guida agli eventi del weekend, cosa fare nel fine settimana a Ferrara e provincia. Guida agli eventi del weekend (8 – 10 maggio)A nche quest’anno, è arrivato il weekend della festa della mamma. Sappiamo bene che, tra mille impegni, può capitare di dimenticarsi di comprare un regalino per la propria mamma. Ma non preoccupatevi: ... ecodibergamo.it Biennale Arte 2026 e dintorni: una guida alle mostre e agli eventi di oggiCosa vedere oggi a Venezia durante la Biennale Arte 2026: con la guida di Untitled Association, alla scoperta di mostre in tutta la città ... exibart.com Guida agli eventi (per gli amanti del riciclo e non solo) nei borghi e nelle città della regione x.com Cosa fare all'aria aperta: idee e appuntamenti per gli amanti del riciclo e non solo. Guida agli eventi nei borghi e nelle città della regione facebook