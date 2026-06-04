Cosa facciamo nel primo weekend di giugno? Guida agli eventi del fine settimana

Nel primo weekend di giugno si svolge l’East Coast Truck, una manifestazione dedicata ai veicoli pesanti, e la cerimonia del premio Dea, dedicato al talento femminile. Sono previsti anche numerosi eventi espositivi, tra cui l’inaugurazione di una mostra fotografica di Giovanni Iovacchini a Roccamorice.

Dalle manifestazioni, come l’East cost truck, dedicato ai giganti della strada, fino alla cerimonia del talento femminile del premio Dea, senza dimenticare le tante mostra, tra cui l’inaugurazione di quella fotografica di Giovanni Iovacchini a Roccamorice.Conosciamo tutti gli eventi da non. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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