Un uomo è stato ucciso in un attacco di droni a Kherson, nel sud dell’Ucraina, secondo le autorità locali. L’episodio è avvenuto dopo la proposta di tregua tra le parti coinvolte nel conflitto. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle circostanze dell’attacco o alle eventuali vittime. La notizia è stata comunicata senza ulteriori commenti o informazioni aggiuntive.

Un uomo nella città di Kherson, nel sud dell’Ucraina, è rimasto ucciso in u attacco di droni, secondo quanto riferito oggi dalle autorità locali. La vittima è un uomo di 75 anni, morto a causa delle ferite riportate dopo l’attacco avvenuto alle 22:48 locali di giovedì sera (19:48 GMT), ha precisato su Telegram il capo dell’amministrazione militare della città, Iaroslav Chanko. Questo bombardamento interviene proprio mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proposto un incontro diretto al suo omologo russo Vladimir Putin. In una lettera aperta pubblicata giovedì sera, il leader ucraino ha assicurato che Kiev è «pronta a un cessate il fuoco completo per la durata dei negoziati» al fine di trovare una via d’uscita diplomatica a oltre quattro anni di guerra, scatenata dall’invasione russa su vasta scala del febbraio 2022. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Feedpress.me - Guerra in Ucraina, drone russo uccide un uomo a Kherson dopo la proposta di tregua

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ucraina: drone russo uccide tre bambini e il padre nella regione di Kharkiv

Notizie e thread social correlati

Ucraina, drone russo contro autobus su Nikopol uccide 4 persone: le immagini subito dopo l'attaccoUn attacco russo ha colpito un autobus nella città di Nikopol, in Ucraina, causando la morte di quattro persone e il ferimento di altre dodici.

Ucraina, Zelensky a Mosca: “Tregua energetica”. Drone russo su bus, 3 mortiIn Ucraina, un drone russo ha colpito un autobus provocando la morte di tre persone, mentre vicino a Mosca un drone ucraino ha causato altre tre...

Temi più discussi: Drone colpisce la centrale nucleare di Zaporizhzhia, Mosca denuncia il primo raid mirato ucraino; Ucraina, drone russo in Romania: due feriti. Bucarest: via console di Mosca. Putin: pronti a indagine obiettiva; Ucraina: droni protagonisti della guerra; Guerra in Ucraina: Mosca lancia missili e droni, Kiev colpisce raffinerie russe.

#LIVE / #BREAKINGNEWS | Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Germania, avvistato drone: chiuso l’aeroporto di Monaco - la Repubblica - Esteri x.com

Guerra Ucraina, attacco di droni russi su Kherson: un morto. LIVELa vittima, un uomo di 75 anni, è deceduta a causa delle ferite riportate nell'attacco, ha dichiarato su Telegram Yaroslav Shanko, capo dell'amministrazione militare della città. Il bombardamento giun ... tg24.sky.it

La Russia attacca la Romania: un drone colpisce uno stato della NATO durante l'attacco in Ucraina reddit

Ecco cosa vede un drone: l'attacco ucraino al terminal petrolifero russo in direttaUn drone su un bus nel Donetsk: 7 morti e 11 feriti. L’attacco mentre inizia il Forum economico internazionale ospitato da Vladimir Putin ... lastampa.it