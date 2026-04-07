Un attacco russo ha colpito un autobus nella città di Nikopol, in Ucraina, causando la morte di quattro persone e il ferimento di altre dodici. Le immagini scattate subito dopo l'attacco mostrano i soccorritori al lavoro tra i danni causati dall'esplosione. La zona è stata immediatamente raggiunta dai servizi di emergenza, mentre le autorità locali stanno coordinando le operazioni di assistenza e indagine sull’accaduto.

Quattro persone sono rimaste uccise e altre dodici ferite in un attacco russo contro un autobus a Nikopol, in Ucraina. Lo riportano i media locali, citando il governatore di Dnipropetrovsk Oleksandr Ganzha. L’autobus – viene spiegato – si stava avvicinando a una fermata. “Non si è trattato di un attacco casuale. Si tratta di terrorismo deliberato contro i civili. Contro persone che stavano semplicemente svolgendo le loro attività quotidiane”, ha dichiarato Ganzha. Le immagini subito dopo l’attacco sono drammatiche. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, drone russo contro autobus su Nikopol uccide 4 persone: le immagini subito dopo l'attacco

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