Ucraina Zelensky a Mosca | Tregua energetica Drone russo su bus 3 morti

In Ucraina, un drone russo ha colpito un autobus provocando la morte di tre persone, mentre vicino a Mosca un drone ucraino ha causato altre tre vittime. Nel frattempo, il presidente ucraino ha proposto una tregua energetica con la Russia, senza ulteriori dettagli sui negoziati in corso o sulle modalità di accordo. Le tensioni tra i due paesi continuano a provocare vittime e a influenzare la situazione politica e militare.

In Ucraina un drone russo ha colpito un autobus uccidendo tre persone, altrettante sono morte vicino a Mosca a causa di un drone ucraino. Il presidente Zelensky: pronti ad una tregua negli attacchi alle infrastrutture energetiche. Servizio di Maurizio Di Schino RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, Zelensky a Mosca: “Tregua energetica”. Drone russo su bus, 3 morti Drone russo colpisce un bus in Ucraina: almeno 13 mortiTragedia questa mattina nell’Oblast di Dnipropetrovsk, dove un drone russo ha colpito un autobus aziendale, causando la morte di 15 persone e il... Ucraina, drone russo colpisce un bus: “15 minatori uccisi”. Zelensky: “Nuovi colloqui il 4 e 5 febbraio ad Abu Dhabi”Un drone russo ha colpito un pullman a Pavlograd, nella regione centro-orientale ucraina di Dnipropetrovsk, causando la morte di almeno 15 persone e... Ucraina, Zelensky a Mosca: “Tregua energetica”. Drone russo su bus, 3 morti Temi più discussi: Ucraina, Mosca respinge la tregua di Pasqua: Zelensky lavori a pace duratura. Attacco russo nella regione di Dnipropetrovsk; Ucraina, Zelensky denuncia: Escalation di Pasqua, ecco la risposta della Russia alla proposta di tregua; Zelensky propone a Mosca una 'tregua energetica'; Zelensky ripropone una tregua energetica con la Russia e il cessate il fuoco in Donbas. Ucraina, Zelensky propone a Mosca una tregua energeticaL'Ucraina ha trasmesso alla Russia, tramite la mediazione degli Stati Uniti, la sua proposta di cessate il fuoco reciproco sugli attacchi contro obiettivi energetici. Lo ha reso noto il presidente ucr ... tg24.sky.it Guerra Ucraina-Russia, le notizie in diretta | Zelensky propone a Mosca una «tregua energetica»: stop agli attacchi alle infrastruttureLe notizie sul conflitto tra Russia e Ucraina di martedì 7 aprile, in diretta. «Se la Russia è pronta a cessare i bombardamenti contro le nostre infrastrutture energetiche, saremo pronti a rispondere ... corriere.it Però forse di Ucraina meglio non parlarne, sennò i cinque stelle ci restano male. Troviamo una bella formuletta scipita che va bene a tutti e festa finita, tanto a morire mica siamo noi, no x.com Ucraina contaminata da mine. Il rischio invisibile che segna la vita e il futuro dell’infanzia Leggi qui - https://www.ilriformista.it/ucraina-contaminata-da-mine-il-rischio-invisibile-che-segna-la-vita-e-il-futuro-dellinfanzia-506901/ - facebook.com facebook