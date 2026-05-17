Il nuovo parcheggio Tripoli | Avrà tariffe più alte del lungomare Ma tutti i posti saranno a rotazione

Un nuovo parcheggio sta per essere aperto nella zona di Tripoli, con tariffe che supereranno leggermente quelle del lungomare. Secondo le dichiarazioni del sindaco, i costi aggiuntivi saranno minimi e tutti i posti saranno disponibili con modalità di rotazione. La differenza di prezzo è stata comunicata come contenuta, e l’obiettivo è garantire una maggiore disponibilità di spazi rispetto alle aree limitrofe. Nessuna informazione è stata fornita sui criteri di gestione o sulle modalità di pagamento.

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Lasciare l’auto lì costerà un po’ più che sul lungomare. "Ma poco di più", assicura il sindaco Jamil Sadegholvaad. Che venerdì, insieme agli assessori Juri Magrini e Mattia Morolli, ha fatto un altro sopralluogo al cantiere del nuovo parcheggio interrato di piazza Marvelli. "I lavori procedono secondo la tabella di marcia. L’obiettivo resta aprirlo entro fine giugno o al più tardi a luglio". Dei due piani interrati del parcheggio "uno è già praticamente pronto, va solamente tinteggiato. Per l’altro, mancano alcune finiture e i lavori all’illuminazione". Già montati – da tempo – tutti gli impianti e le telecamere. Dei tre ascensori previsti uno è già pronto, "gli altri due saranno realizzati quando verrà riqualificata piazza Marvelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo parcheggio Tripoli: "Avrà tariffe più alte del lungomare. Ma tutti i posti saranno a rotazione" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Moretti avrà un nuovo parcheggio da 237 posti auto, toccando così quota 694La giunta comunale approva il doumento di fattibilità: il parcheggio crescerà su parte della struttura esistente con un nuovo corpo su tre piani... Inaugurato il nuovo parcheggio in Fiera: "Recuperati 160 posti dopo chiusura lungomare San Cataldo"Il quartiere San Cataldo di Bari potrà contare su un nuovo parcheggio da 160 posti all'interno degli spazi della Fiera del Levante, in via Adriatico. Parcheggio Tripoli. Le entrate stimate: dai 205mila € 2026 al milione del 2028Mentre prosegue il conto alla rovescia per l’apertura del nuovo parcheggio multipiano di piazza Marvelli (attesa entro la fine di giugno), emergono dalla variazione di bilancio discussa in V commissio ... msn.com A giugno apre il parcheggio Tripoli. Trecento nuovi posti auto al mare. Nuova rotonda aspettando la piazzaIl conto alla rovescia può partire. Il maxi parcheggio interrato di piazza Marvelli, con oltre 300 posti auto (e 200 stalli in superficie per le moto) aprirà a inizio estate, assicurano dal Comune. ilrestodelcarlino.it