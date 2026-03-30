Secondo un rapporto recente della Uil Nazionale, la provincia di Pistoia si trova tra le dieci aree italiane con le tariffe più alte per il servizio idrico. Lo studio analizza i costi sostenuti dai cittadini per l’utilizzo dell’acqua, evidenziando una posizione di rilievo rispetto ad altre province del paese. I dati risultano aggiornati e si riferiscono alle tariffe applicate nel territorio.

Secondo i dati di un recente studio della Uil Nazionale, la provincia di Pistoia è nella top-10 a livello nazionale per i costi più alti di gestione del servizio idrico. Un balzello di non poco conto che si va ad incastonare in un quadro regionale tutt’altro che entusiasmante: si deve considerare, infatti, che secondo le stime effettuate alla fine del 2025, ai primi dieci posti della graduatoria italiana ci sono ben nove province della nostra Toscana e, di conseguenza, da queste parti ci sono i costi più alti che si ripercuotono, poi, in bolletta. Di fronte a Livorno che è maglia nera in tutta Italia con 844 euro per 180 mcanno, c’è poi Pisa al terzo posto con 837 e seguono tutte le province del territorio con la stessa Pistoia che è all’ottavo posto con 751 euro che diventa, poi, settimo posto su scala regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Servizio idrico: a Pistoia è caro. Tra le tariffe più alte in Italia

Articoli correlati

Indagine del Comune sui taxi, servizio considerato con tariffe alte e per turistiIntervistati 1200 cittadini, il 59,5% non ha utilizzato taxi a Firenze nei 4 mesi precedenti, il 25,4% in casi eccezionali.

Approfondimenti e contenuti su Servizio idrico

Temi più discussi: Servizio idrico: a Pistoia è caro. Tra le tariffe più alte in Italia; Gestione pubblica dell’acqua tramite il modello della multiutility: i possibili risvolti; Publiacqua, la Corte d’Appello sospende l'esecutività della sentenza per trasferire il 40% da Acea a Plures-Alia; Acqua salata, Firenze nella top ten delle province più care d'Italia.

Servizio idrico, svolta nella gestione. L’acqua tornerà in mani pubblicheUna svolta storica per la gestione del servizio idrico. L’acqua tornerà totalmente pubblica nelle province di Firenze, Prato, Pistoia e nel Valdarno aretino. La decisione è stata adottata ... lanazione.it

Servizio idrico come uno scolapasta: il 41,8% dell’acqua va perso. Ecco le città peggioriIn molte aree italiane, le famiglie pagano tariffe elevate per un servizio idrico inefficiente. La Toscana registra costi alti nonostante le criticità, mentre Milano e Trento offrono tariffe più basse ... italiaoggi.it

SALA CONSILINA: AVVISO DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO A CAUSA DI UN GUASTO, RIPRISTINO PREVISTO ENTRO LE ORE 14 - facebook.com facebook

Un seminario per Enti locali, gestori del servizio idrico integrato e professionisti del settore, dedicato ai #CambiamentiClimatici e al #RischioAlluvionale. Segui la diretta reglomb.it/GAhv50Yy7yN #SostenibilitàInLombardia x.com