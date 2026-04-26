Piedimonte Etneo la guardia medica si trasferisce nei locali della Casa della comunità
Da lunedì 27 aprile, la Guardia Medica di Piedimonte Etneo si trasferisce nella nuova sede situata nei locali della Casa della Comunità spoke, in via Oratorio. La struttura sarà utilizzata per le attività di assistenza medica di emergenza e continuità assistenziale, sostituendo gli spazi precedenti. Il trasferimento riguarda tutte le operazioni di pronto intervento svolte dal servizio, che continuerà a garantire assistenza ai cittadini.
Da lunedì 27 aprile la Guardia Medica di Piedimonte Etneo sarà operativa nella nuova sede della Casa della Comunità spoke, in via Oratorio. Il servizio, precedentemente attivo in via Capuana, è stato trasferito nei nuovi locali, assicurando la piena continuità dell’assistenza ai cittadini.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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