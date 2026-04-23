Guardia di finanza il generale Guido Mario Geremia in visita a Lecce e Gallipoli

Oggi la guardia di finanza in Puglia ha avuto una giornata di incontri istituzionali. Il comandante regionale, generale di Divisione, si è recato presso il comando provinciale di Lecce, visitando le sedi di Gallipoli. L’obiettivo era confrontarsi con il personale e approfondire le attività operative svolte nella provincia. La visita si inserisce in un calendario di incontri istituzionali programmati nel territorio, senza ulteriori dettagli sulle questioni trattate.

LECCE – Giornata di incontri istituzionali per la guardia di finanza salentina. Nella mattinata di oggi, il comandante regionale Puglia, generale di Divisione Guido Mario Geremia, si è recato in visita presso il comando provinciale di Lecce. Accolto con gli onori di rito dal comandante.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Visita istituzionale a Modena per il Comandante Regionale della Guardia di FinanzaNella mattinata di ieri, martedì 3 marzo, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena ha ricevuto la visita istituzionale del... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il generale della Guardia di finanza: Il Forte Prenestino? Un esempio mirabile di spontaneismo; Modifica della viabilità lunedi 20 aprile per inaugurazione caserma Guardia di Finanza; Inaugurata la nuova sede della Guardia di Finanza in via Chiesa; Buongiorno dalla Guardia di Finanza. Il Sinafi evidenzia al Coge le criticità. Gargano, consegnato il nuovo battello B.S.O. 139 alla Guardia di Finanza: eccellenza del Cantiere Navale del GolfoUn nuovo tassello nel sistema di sicurezza marittima e nella cantieristica pugliese. A Manfredonia è stato consegnato il battello operativo ... immediato.net Abbiategrasso, la Guardia di Finanza di Magenta sequestra diecimila litri di gasolio ‘alterato’: denunciato il gestoreUn mix potenzialmente esplosivo e dannoso per i motori quello scoperto dai Finanzieri del Comando Provinciale di Milano. Ad Abbiategrasso, nell’ambito di un’operazione di contrasto alle frodi sulle ac ... ticinonotizie.it CATANIA, PROCURA GENERALE E GUARDIA DI FINANZA: SIGLATO MEMORANDUM OPERATIVO PER RAFFORZARE IL CONTRASTO PATRIMONIALE ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA Questa mattina la Procura Generale della Repubblica presso la Co - facebook.com facebook Spaccio di stupefacenti a Pordenone: due conviventi arrestati dalla Guardia di Finanza Droga venduta per tutto il 2025: sequestrati cocaina, marijuana, contanti e una pistola. L'indagine è partita da Zoppola Sebastiano Franco x.com