Visita del comandante regionale della Guardia di Finanza in Valtellina | focus su operazioni e sanità

Il comandante regionale della Guardia di Finanza in Lombardia ha visitato oggi i reparti della provincia di Sondrio, facendo tappa al Comando provinciale e alla Compagnia di Tirano. La visita si è concentrata sulle attività operative in corso e sulle iniziative legate al settore sanitario. Durante l'incontro sono stati esaminati i dettagli delle operazioni e le misure adottate per il controllo economico e finanziario nella zona.

Il comandante regionale della Lombardia della Guardia di Finanza, generale di divisione Paolo Compagnone, ha visitato oggi i reparti della provincia di Sondrio, con tappe al Comando provinciale e alla Compagnia di Tirano, per fare il punto sulle attività operative in corso e sulle linee.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Visita istituzionale a Modena per il Comandante Regionale della Guardia di FinanzaNella mattinata di ieri, martedì 3 marzo, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena ha ricevuto la visita istituzionale del... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Gravi criticità infrastrutturali al 1° NOM Venezia, il SINAFI scrive al Comandante Regionale.; Unarma a Grosseto: il sindacato in visita ai reparti dei Carabinieri, focus su tutela e pari opportunità; Lotta ai patrimoni illeciti, siglato memorandum tra Procura Generale e Guardia di Finanza: obiettivo confische; Comandante legione carabinieri visita stazioni di Nocera Terinese, Falerna e Gizzeria. Sondrio, visita del Generale Compagnone: il Comandante Regionale incontra le Fiamme GialleMercoledì 15 Aprile, il Generale di Divisione Paolo Compagnone, Comandante Regionale della Lombardia della Guardia ... valtellinanews.it Il comandante regionale Geremia in visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di TarantoLa Guardia di Finanza di Taranto ha ricevuto la visita istituzionale del Comandante Regionale Puglia, Generale di Divisione Guido Mario Geremia. L’incontro si è svolto all’interno del complesso ... lagazzettadelmezzogiorno.it vIl Pontefice in Camerun, seconda tappa del viaggio apostolico in Africa, visita l’orfanotrofio Ngul Zamba che accoglie bimbi e giovani dai 18 mesi ai 20 anni. Alcuni abbandonati dalle famiglie, altri disabili o espulsi da istituti per reati o uso di droghe. #LeoneXI - facebook.com facebook Seconda tappa del viaggio del Papa in Africa, visita del Camerun. Leone XIV incontra Biya, uno dei capi di Stato più longevi al mondo. Era stato lui ad accogliere sia Giovanni Paolo II che Benedetto XVI #ANSA ansa.it/sito/notizie/p… x.com