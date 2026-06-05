Guardia di finanza di nuovo nella sede della Triestina

Notizia in breve

La Guardia di finanza è tornata nella sede della Triestina calcio. Quattro investigatori sono arrivati allo stadio Nereo Rocco poco dopo le 10. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni dell’ispezione. La presenza delle forze dell’ordine si è protratta per alcuni minuti, senza ulteriori comunicazioni ufficiali. La visita si inserisce in un’operazione di verifica in corso.