Guardia di finanza di nuovo nella sede della Triestina
La Guardia di finanza è tornata nella sede della Triestina calcio. Quattro investigatori sono arrivati allo stadio Nereo Rocco poco dopo le 10. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni dell’ispezione. La presenza delle forze dell’ordine si è protratta per alcuni minuti, senza ulteriori comunicazioni ufficiali. La visita si inserisce in un’operazione di verifica in corso.
La guardia di finanza si è presentata nuovamente nella sede della Triestina calcio. Quattro gli investigatori delle fiamme gialle arrivati allo stadio Nereo Rocco poco dopo le 10.40 di oggi 5 giugno. Al momento in cui si scrive non si conosce la natura dell'attività, ma è verosimile che abbia a. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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