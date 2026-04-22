Fidenza nuova sede della guardia di finanza Il sindaco | Risultato di grande valore di un procedimento virtuoso

Oggi a Fidenza è stata inaugurata la nuova sede della Tenenza della Guardia di Finanza. Il sindaco ha commentato l’evento definendolo un risultato importante, frutto di un procedimento che ha coinvolto diverse istituzioni, tra cui l’Agenzia del Demanio, la Guardia di Finanza e il Comune stesso. La cerimonia ha visto la partecipazione delle autorità locali e rappresentanti delle forze dell’ordine, sottolineando il valore di questa nuova sede per la città.

"L'inaugurazione della nuova sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Fidenza - sottolinea il sindaco di Fidenza Davide Malvisi - è un risultato di grande valore che premia un procedimento virtuoso nel quale tutte le istituzioni coinvolte - Agenzia del Demanio, Guardia di Finanza e Comune.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Fidenza, inaugurata la nuova caserma della Guardia di Finanza: intitolata ad Artaserse LiggeriÈ stata inaugurata oggi, 21 aprile 2026, a Fidenza la nuova caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza. Il sindaco di Sansepolcro riceve il nuovo responsabile della Guardia di finanzaArezzo, 2 marzo 2026 – Il sindaco di Sansepolcro riceve il nuovo responsabile della Guardia di finanza. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Inaugurata la nuova sede della Guardia di Finanza in via Chiesa; Fidenza, inaugurata la nuova caserma della Guardia di Finanza: intitolata ad Artaserse Liggeri; Fulgor Fidenza, trasferta breve ma proibitiva: questa sera c’è l’Assigeco Piacenza; Scheda squadra Fidenza 1922. Inaugurata a Fidenza la nuova sede della tenenza della guardia di Finanza - VideoOggi è stata inaugurata la caserma nuova sede della Tenenza della Guardia di finanza di Fidenza. Nel corso della manifestazione, alla quale hanno preso parte il comandante interregionale dell’Italia c ... gazzettadiparma.it Successo al Campionato Regionale Interstile di Karate a Siderno Straordinario risultato per il Dojo Tamashi del Sensei Bruno Martino e i suoi atleti Una giornata di sport, disciplina e innovazione ha animato Siderno con il campionato regionale di karate che h - facebook.com facebook Como, Mirwan Suwarso: "Il risultato di questa sera fa male. Siamo andati a San Siro mostrando coraggio, qualità e personalità, portandoci sul 2–0, proprio come al Sinigaglia. La squadra ha giocato con identità e determinazione, e per questo sono molto orgo x.com