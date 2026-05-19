Una casa per la legalità Casarano ha una nuova sede della guardia di finanza

Da lecceprima.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 19 maggio 2026, a Casarano è stata ufficialmente aperta una nuova sede della guardia di finanza. L’evento ha rappresentato un momento importante per la città, con la presenza di rappresentanti delle istituzioni e delle forze di polizia. La nuova struttura si trova in una posizione strategica e sarà dedicata alle attività di controllo e prevenzione economico-finanziaria. L’inaugurazione si è svolta in un clima di entusiasmo e collaborazione tra le varie componenti locali.

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CASARANO – Nella giornata di oggi, martedì 19 maggio 2026, la città di Casarano ha vissuto un momento di rilevanza istituzionale con l’inaugurazione della nuova sede della tenenza della guardia di finanza.La struttura, ubicata in via Duca D’Aosta 17A, è stata ufficialmente aperta al servizio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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