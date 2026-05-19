Una casa per la legalità Casarano ha una nuova sede della guardia di finanza

Martedì 19 maggio 2026, a Casarano è stata ufficialmente aperta una nuova sede della guardia di finanza. L’evento ha rappresentato un momento importante per la città, con la presenza di rappresentanti delle istituzioni e delle forze di polizia. La nuova struttura si trova in una posizione strategica e sarà dedicata alle attività di controllo e prevenzione economico-finanziaria. L’inaugurazione si è svolta in un clima di entusiasmo e collaborazione tra le varie componenti locali.

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