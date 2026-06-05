Guardate qui Visto niente? Garlasco spunta una foto di Sempio a scuola

Il caso di Garlasco continua a far discutere e ogni dettaglio emerso nelle ultime settimane viene analizzato con estrema attenzione. Tra gli elementi che hanno alimentato il dibattito c’è anche la cosiddetta pista dell’ impronta 44, uno degli aspetti più commentati dagli esperti e dagli osservatori che seguono la riapertura delle indagini legate all’omicidio di Chiara Poggi. >> Garlasco, clamorosa rivelazione dell’amico di Sempio Nella recente puntata di Quarto Grado, però, è arrivato un particolare che potrebbe incidere significativamente sull’interpretazione di questo elemento investigativo. A portarlo all’attenzione del pubblico è stato Mirko Crepaldi, amico storico di Andrea Sempio, intervenuto in studio per raccontare alcuni aspetti della sua conoscenza con l’uomo oggi nuovamente sotto i riflettori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Il mio dna e quello di Stasi.... Garlasco, l'intercettazione bomba tra Andrea Sempio

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