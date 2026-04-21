Una vicina della famiglia Poggi a Garlasco ha parlato per la prima volta riguardo a Andrea Sempio e agli amici di Marco, affermando di non aver mai visto nessuno di loro entrare o uscire dalla loro abitazione. La donna ha ribadito di non aver mai notato la presenza di Sempio né di altri visitatori nel quartiere, aggiungendo di non avere alcuna informazione che possa collegarsi al caso.

La vicina di casa dei Poggi dichiara di non aver mai visto Andrea Sempio né amici frequentare la casa, mettendo in dubbio l’ipotesi di incontri abituali. Le dichiarazioni della donna vanno in contrasto con alcune ricostruzioni emerse negli anni a proposito del ruolo dell’amicizia di Marco Poggi e Andrea Sempio sullo sfondo del delitto di Garlasco. Garlasco, parla la vicina dei Poggi La vicina di casa della famiglia Poggi è stata ascoltata nel corso della trasmissione televisiva “Mattino 5”, e ha fornito una versione netta e priva di ambiguità sulle frequentazioni dell’abitazione di Garlasco, almeno dal suo punto di vista. “Non lo conoscevo io, mai visto” ha affermato la donna, riferendosi ad Andrea Sempio.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, la vicina dei Poggi parla di Andrea Sempio e degli amici di Marco: "Non ho mai visto nessuno qui"

Garlasco. Il filo che lega Marco Poggi ed Andrea Sempio. Omicidio Chiara Poggi.

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