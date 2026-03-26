Guardate bene qui Garlasco uno scatto potrebbe scagionare Alberto Stasi

Il caso di Garlasco, legato all’omicidio di Chiara Poggi, rimane uno dei più seguiti in Italia, a quasi vent’anni dall’evento. Recentemente, è stato diffuso uno scatto che potrebbe influenzare le indagini e il processo legato a Alberto Stasi. La vicenda ha coinvolto numerosi approfondimenti e rivelazioni nel corso degli anni, mantenendo vivo l’interesse dell’opinione pubblica.

Il caso di Garlasco continua a occupare uno spazio enorme nel racconto mediatico italiano, a distanza di quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Negli ultimi mesi, tra nuove consulenze, indiscrezioni investigative, trasmissioni televisive e analisi sui reperti, il delitto è tornato con forza al centro del dibattito pubblico, alimentando una scia continua di interrogativi su tempi, dinamica e possibili contraddizioni della ricostruzione consolidata. >> Giorgia Palmas operata, l’annuncio direttamente dall’ospedale A riaccendere l’attenzione non è stato un solo elemento, ma un insieme di tasselli che, uno dopo l’altro, hanno rimesso in circolo vecchi dubbi e nuove ipotesi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Garlasco, le prime indiscrezioni sulle 350 pagine della consulenza Cattaneo potrebbero scagionare StasiLe prime indiscrezioni emerse sulle 350 pagine che compongono la consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo sul delitto di Garlasco potrebbero... In quali casi la nuova perizia su Chiara Poggi potrebbe scagionare Stasi: il nodo della durata dell’omicidioLa relazione della dottoressa Cristina Cattaneo depositata ieri 23 febbraio in Procura a Pavia, dopo mesi di lavoro sulla dinamica dell'omicidio di... Garlasco News: la Nuova Ricostruzione che Scagiona Alberto Stasi Una selezione di notizie su Alberto Stasi Argomenti discussi: Delitto di Garlasco: oh, ma state bene? Se si guarda con chi (non) va a letto la Bocellari e chi (non) paga chi, allora vale proprio tutto. Alberto Stasi, spunta una foto inedita dopo il delitto di Garlasco e riaccende i sospettiDelitto di Garlasco, nuova perizia riapre interrogativi su tempi e alibi Nel caso del delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi, emergono nuovi ... assodigitale.it Garlasco, nuove analisi sulle impronte e sull’arma sospetta riaccendono i dubbi sul delittoGarlasco, nuove perizie sulle impronte e sull’arma riaprono il caso Stasi Nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, le nuove analisi tecniche ... assodigitale.it