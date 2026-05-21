De Gennaro GdF | evasione diffusa tra influencer e digital creator Faro su differenza tra redditi e seguito social

Il comandante generale delle Fiamme gialle ha partecipato al Festival dell’Economia, annunciando che tra influencer e digital creator si riscontra un’evasione fiscale diffusa. Ha evidenziato come spesso ci siano differenze tra i redditi dichiarati e il numero di follower sui social media. Secondo le autorità, le strategie adottate prevedono un approccio che combina attività di repressione con misure di prevenzione, al fine di contrastare il fenomeno. Nessun dettaglio specifico sui nomi o sui soggetti coinvolti è stato reso noto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui