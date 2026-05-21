De Gennaro GdF | evasione diffusa tra influencer e digital creator Faro su differenza tra redditi e seguito social
Il comandante generale delle Fiamme gialle ha partecipato al Festival dell’Economia, annunciando che tra influencer e digital creator si riscontra un’evasione fiscale diffusa. Ha evidenziato come spesso ci siano differenze tra i redditi dichiarati e il numero di follower sui social media. Secondo le autorità, le strategie adottate prevedono un approccio che combina attività di repressione con misure di prevenzione, al fine di contrastare il fenomeno. Nessun dettaglio specifico sui nomi o sui soggetti coinvolti è stato reso noto.
L’evasione di influencer e digital creator «continua a essere ampia e diffusa» ma il contrasto va avanti in sinergia con l’agenzia delle Entrate con un piano di attività congiunta che «cerca di individuare la sproporzione tra redditi dichiarati e vari contenuti, le visualizzazioni, il numero di iscritti al canale: spesso c’è una forte sproporzione». È uno degli aspetti citati da Andrea De Gennaro, comandante generale della Guardia di Finanza, durante il suo intervento nel panel «Economia sommersa, l’altra faccia dell’Italia» in occasione del Festival dell’Economia di Trento, organizzato dal Sole 24 Ore e da Trentino Marketing. «Noto che si è creata una difficoltà nella reale individuazione della tipologia di reddito prodotto dai creatori digitali, è reddito di impresa, della professione?» ha sottolineato il comandante generale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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