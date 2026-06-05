Una creator di contenuti per adulti su OnlyFans è stata denunciata a Rovigo per aver guadagnato oltre 270mila euro senza dichiararli. Contestualmente, ha ricevuto circa 16mila euro di indennità di disoccupazione, la Naspi. La donna rischia ora fino a tre anni di reclusione. La vicenda riguarda il mancato pagamento delle tasse sui redditi generati e l’uso improprio delle prestazioni di disoccupazione.

Ha fatturato, senza dichiararli, oltre 270mila euro vendendo contenuti per adulti su OnlyFans ma, contemporaneamente, ha anche incassato l’indennità di disoccupazione, la Naspi, per circa 16mila euro e ora rischia fino a tre anni di carcere. È quanto avvenuto a una “ influencer ” della provincia di Rovigo, scoperta dalla Guardia di finanza. La giovane, tra il 2021 e il 2023, avrebbe evaso le tasse senza dichiarare i proventi derivanti dagli abbonamenti pagati dai propri follower sulla piattaforma. Così i militari hanno contestato le violazioni in materia di imposte dirette e Iva, contestando anche la “tassa etica”, ossia l’addizionale introdotta nel 2006 che prevede un aumento del 25% delle imposte sui redditi per chi produce, distribuisce o vende materiale pornografico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guadagna su OnlyFans oltre 270mila ma non li dichiara e incassa anche la Naspi: creator denunciata a Rovigo, rischia fino a 3 anni

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