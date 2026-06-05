I tribunali sono paralizzati a causa di un impasse legata a quattro diversi codici di procedura. La discussione sulla riforma della prescrizione è ferma, con alcuni partiti politici che non hanno ancora raggiunto un’intesa. La questione riguarda come far convivere norme diverse all’interno del sistema giudiziario, creando un blocco che impedisce di avanzare con le modifiche previste.

Come possono quattro codici diversi convivere nello stesso sistema giudiziario? Quali partiti politici stanno bloccando l'accordo sulla riforma della prescrizione? Perché i magistrati non riescono a calcolare l'estinzione dei reati? Cosa accadrà dopo l'incontro decisivo fissato per il 9 giugno??? In Breve Sovrapposizione di quattro riforme tra Cirielli, Orlando, Bonafede e Cartabia dal 2005. Sentenza 38 della Corte costituzionale impone regime Orlando per fatti 20 . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Groviglio di 4 codici: la crisi della prescrizione blocca i tribunali

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