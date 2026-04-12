Firenze apre la mostra dedicata ai codici miniati della Biblioteca di Michelozzo

A Firenze, il Museo di San Marco ha aperto ai visitatori una mostra dedicata ai codici miniati conservati nella Biblioteca di Michelozzo. L'esposizione, inaugurata sabato 11 aprile, presenta una selezione di manoscritti decorati con illustrazioni e lettere decorate, risalenti al periodo medievale e rinascimentale. La mostra rimarrà aperta al pubblico per un periodo di tempo ancora da definire.

Firenze, 12 aprile 2026 – Il Museo di San Marco inaugura e apre al pubblico da sabato 11 aprile 2026 “ La Biblioteca svelata: il bestiario fantastico”, prima mostra-dossier dedicata ai codici miniati conservati nella storica biblioteca del complesso, progettata nel Quattrocento da Michelozzo e considerata uno dei primi esempi di biblioteca pubblica in Europa. Realizzata e promossa dalla Direzione regionale Musei nazionali della Toscana del Ministero della Cultura, con il coordinamento scientifico di Marco Mozzo, direttore del Museo di San Marco, e curata da Sara Fabbri, Sara Ragazzini e Anna Soffici, questa esposizione inaugura una nuova idea di valorizzazione del patrimonio librario del museo, articolata in mostre tematiche dedicate a nuclei specifici della raccolta.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, apre la mostra dedicata ai codici miniati della Biblioteca di Michelozzo Leggi anche: “Il viaggio dei giornali” di Mauro Cenci, l’emeroteca della Biblioteca Nazionale di Firenze si mette in mostra Al Museo del Genio di Roma apre la grande mostra dedicata a Robert DoisneauDa domani, 5 marzo 2026, e fino al 19 luglio 2026, il Museo del Genio di Roma ospita una straordinaria esposizione dedicata a Robert Doisneau, tra i...