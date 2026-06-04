Giappone | crisi della nafta blocca la produzione di plastica

In Giappone, la crisi della nafta ha sospeso la produzione di plastica, in particolare del polietilene, una materia prima chiave per imballaggi alimentari e prodotti di consumo. La carenza di nafta ha causato un calo della disponibilità di plastica, portando a un aumento dei prezzi di prodotti alimentari confezionati. Inoltre, la scarsità di materiali plastici mette a rischio l’igiene negli ambienti di vendita, con possibili ripercussioni sulla sicurezza alimentare.

Come influirà il crollo del polietilene sui prezzi dei prodotti alimentari?. Perché la carenza di nafta mette a rischio l'igiene dei supermercati?. Quali strategie stanno adottando i panifici per gestire la mancanza di sacchetti?. Quanto peserà l'instabilità mediorientale sulle catene di approvvigionamento in Asia?.? In Breve Produzione polietilene crollata del 62% nel marzo 2025 secondo dati JPCA.. Gestore ColekoVer Takanohira limita l'uso di sacchetti per frutta e verdura.. Panetteria Le Main Qui Pense segnala esaurimento sacchetti per baguette a maggio.. Prezzi contenitori Hinode Delica a Kofu aumenteranno del 30% a giugno.. La crisi della nafta in Giappone mette in ginocchio supermercati e panifici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Episode 89: The blockade is here. Now what

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