Giuseppe Conte canta Via del Campo largo di De André | Dal campo largo nasceranno frutti copiosi – Il video

Da open.online 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un momento informale, il leader di un partito politico è stato ripreso mentre interpretava una celebre canzone di Fabrizio De André. Il video, diffuso da un sito di spettacolo, mostra l’uomo cantare con entusiasmo, mentre un reporter lo intercetta durante una visita pubblica. La registrazione si è diffusa sui social, suscitando commenti tra gli spettatori. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a questa esibizione improvvisata.

Intercettato dal Karaoke Reporter Dejan Cetnikovic il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte canta “Via del Campo” (largo?) di Fabrizio De Andre’. Al termine dell’esibizione, Dejan incalza l’ex premier chiedendo se dal Campo Largo possa nascere la coalizione che andrà al governo. Il leader dei 5 stelle così risponde: «Nascono frutti copiosi, veraci, fecondi, proficui!». Dejan infine chiede chi sarà il candidato premier del centrosinistra per le prossime elezioni e Conte così risponde: «Lo vedremo, da un seme nascerà un frutto che poi andrà a coordinare i lavori di tutti!». Il tuo browser non supporta il tag iframe L'articolo Giuseppe Conte canta “Via del Campo” (largo) di De André: «Dal campo largo nasceranno frutti copiosi» – Il video proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Giuseppe Conte, molla il gas di Putin per prendersi il campo largoLa gara per la leadership del centrosinistra, ormai ufficialmente iniziata, ieri ha sfiorato uno dei nodi ancora irrisolti della coalizione in fieri:...

Giuseppe Conte si prende il Campo largo e lascia il gas di PutinL’intervento di Giuseppe Conte alla convention di Più Europa a Roma segna una svolta rilevante per gli equilibri del centrosinistra, puntando a una...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Conte-Schlein si scaldano: Ma nel campo progressista non deciderà la premier; Giuseppe Conte chiede le 'primarie aperte': Voti anche chi non è iscritto ai partiti; M5S, Conte: Strano Di Maio abbia tempo per rassegna stampa, legga il libro; Rai 3, stasera a ''Farwest'' inchiesta su chi ha lucrato su Covid ed emergenza mascherine. Parla Giuseppe Conte.

Cerca tra news e video legati all’argomento.