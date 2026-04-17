Giuseppe Conte canta Via del Campo largo di De André | Dal campo largo nasceranno frutti copiosi – Il video

Durante un momento informale, il leader di un partito politico è stato ripreso mentre interpretava una celebre canzone di Fabrizio De André. Il video, diffuso da un sito di spettacolo, mostra l’uomo cantare con entusiasmo, mentre un reporter lo intercetta durante una visita pubblica. La registrazione si è diffusa sui social, suscitando commenti tra gli spettatori. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a questa esibizione improvvisata.

Intercettato dal Karaoke Reporter Dejan Cetnikovic il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte canta “Via del Campo” (largo?) di Fabrizio De Andre’. Al termine dell’esibizione, Dejan incalza l’ex premier chiedendo se dal Campo Largo possa nascere la coalizione che andrà al governo. Il leader dei 5 stelle così risponde: «Nascono frutti copiosi, veraci, fecondi, proficui!». Dejan infine chiede chi sarà il candidato premier del centrosinistra per le prossime elezioni e Conte così risponde: «Lo vedremo, da un seme nascerà un frutto che poi andrà a coordinare i lavori di tutti!». Il tuo browser non supporta il tag iframe L'articolo Giuseppe Conte canta “Via del Campo” (largo) di De André: «Dal campo largo nasceranno frutti copiosi» – Il video proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Giuseppe Conte, molla il gas di Putin per prendersi il campo largoLa gara per la leadership del centrosinistra, ormai ufficialmente iniziata, ieri ha sfiorato uno dei nodi ancora irrisolti della coalizione in fieri:... Giuseppe Conte si prende il Campo largo e lascia il gas di PutinL’intervento di Giuseppe Conte alla convention di Più Europa a Roma segna una svolta rilevante per gli equilibri del centrosinistra, puntando a una... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Conte-Schlein si scaldano: Ma nel campo progressista non deciderà la premier; Giuseppe Conte chiede le 'primarie aperte': Voti anche chi non è iscritto ai partiti; M5S, Conte: Strano Di Maio abbia tempo per rassegna stampa, legga il libro; Rai 3, stasera a ''Farwest'' inchiesta su chi ha lucrato su Covid ed emergenza mascherine. Parla Giuseppe Conte. Come risponderesti se ti facessero questa domanda su Giuseppe Conte, ex premier e capo del M5S - facebook.com facebook Giuseppe Conte presenta il suo libro a Roma circondato dai leader del campo largo. Sulle primarie frena: "Costruiamo un progetto condiviso, non partiamo da zero". In prima fila l'assenso della segretaria dem Elly Schlein. x.com