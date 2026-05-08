Raffaele Pernasetti ' Er Palletta' finisce ai domiciliari Era stato scarcerato due giorni fa

Raffaele Pernasetti, conosciuto come ‘Er Palletta’, è stato nuovamente arrestato questa mattina in un ristorante di Testaccio, poche ore dopo essere stato scarcerato due giorni fa. L’ex esponente della Banda della Magliana era stato messo ai domiciliari, ma la sua libertà è durata meno di quarantotto ore. L’arresto si è verificato nel contesto di un’operazione di polizia in corso nella zona.

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La libertà di Raffaele Pernasetti è durata meno di quarantotto ore. L’ex esponente di spicco della Banda della Magliana, noto come ‘Er Palletta’, è stato nuovamente arrestato questa mattina mentre si trovava in un ristorante di Testaccio. Per il 75enne, figura storica della mala romana, si sono.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Manette per Raffaele Pernasetti, ex boss della Magliana noto come "Er Palletta"Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del Nucleo investigativo di Roma stanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di... Chi è Raffaele Pernasetti, Er Palletta della Banda della Magliana: dai furti ai rapporti coi SeneseTorna in carcere oggi 15 aprile Raffaele Pernasetti, storico boss della Banda della Magliana. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Raffaele Pernasetti torna libero, perché l'ex Banda della Magliana è stato scarcerato dopo 22 giorni; Torna libero l’ex Banda della Magliana Raffaele Pernasetti; Banda della Magliana, Pernasetti er Palletta torna libero; Libero dopo 22 giorni l'ex Banda della Magliana Raffaele Pernasetti, arrestato per narcotraffico. Raffaele Pernasetti torna libero, perché l'ex Banda della Magliana è stato scarcerato dopo 22 giorniL'uomo soprannominato 'Er Palletta' è stato rilasciato dopo il pronunciamento del tribunale del riesame di Roma ... romatoday.it Torna libero l’ex Banda della Magliana Raffaele PernasettiIl 75enne conosciuto come Er Palletta lascia il carcere dopo 22 giorni di detenzione, a seguito della decisione del tribunale del riesame ... rainews.it Il Tribunale del Riesame ha annullato la custodia in carcere di Raffaele Pernasetti, er Palletta, dopo il ricorso dei suoi legali in due diversi procedimenti: uno per narcotraffico e uno per la gambizzazione di un meccanico della Magliana. - facebook.com facebook Raffaele Pernasetti torna libero, perché l'ex Banda della Magliana è stato scarcerato dopo 22 giorni ift.tt/WnTM7OS x.com