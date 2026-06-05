“ Grazie Mario e Desdemona compagni, sbirri infami ”. È questa la scritta della vergogna comparsa su una parete del cimitero umbro di Tuoro sul Trasimeno, in provincia di Perugia, sulla quale indaga la Digos. Per capire il senso di questa frase bisogna fare un salto indietro di 23 anni. Era il 2 marzo 2003, Emanuele Petri, poliziotto in servizio alla Polfer, stava svolgendo il suo servizio a bordo di un treno regionale sulla tratta Roma-Firenze. Stava facendo una normale operazione di controllo documenti, quando si trova davanti Mario Galesi e Nadia Desdemona Lioce, terroristi delle Nuove Brigate Rosse, già ricercati. I due avevano fornito documenti palesemente falsificati, che Petri aveva scoperto e stava verificando ma è a quel punto che Galesi ha estratto l’arma puntandola al collo di Petri e intimando agli altri due di metterle giù. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Grazie Mario e Desdemona". La scritta choc nella città del poliziotto ucciso dalle Nuove Br

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