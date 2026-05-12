In un dibattito televisivo, il ministro ha spiegato di aver commesso un errore riguardo a Piersanti Mattarella, assassinato dalle Brigate Rosse. La discussione si è acceso quando il conduttore ha contestato le affermazioni del ministro, portando a un confronto diretto tra i due. L'episodio ha attirato l'attenzione sui dettagli storici e sulle dichiarazioni pubbliche, senza coinvolgere altre figure o elementi esterni.

Botta e risposta a “È sempre Cartabianca” tra il ministro Valditara e il giornalista Paolo Del Debbio. I due hanno discusso del lapsus sull’omicidio di Piersanti Mattarella, che il ministro ha dichiarato essere avvenuto per mano delle Brigate Rosse. Valditara ha spiegato che non si è trattato di un errore, ma di un lapsus dovuto a un precedente discorso e che la prova della sua conoscenza degli eventi deriva dal discorso intero e non ritagliato sul lapsus diventato virale. Del Debbio contro il lapsus di Valditara Paolo Del Debbio, intervenendo a “È sempre Cartabianca”, programma condotto da Bianca Berlinguer, commenta la gaffe del ministro Valditara sulla morte di Piersanti Mattarella.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scontro tra Del Debbio e Valditara sulla gaffe su Piersanti Mattarella ucciso dalle Br, botta e risposta in tv

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