Durante un evento in Irpinia dedicato all’inaugurazione di una scuola intitolata a Piersanti Mattarella, il ministro dell’Istruzione e del Merito ha pronunciato una frase che ha attirato l’attenzione: ha affermato che Mattarella era stato ucciso dalle Brigate Rosse, correggendo successivamente di aver commesso un lapsus. La dichiarazione ha suscitato reazioni e critiche sui social e tra gli osservatori politici. La giornata si è poi conclusa con le scuse ufficiali del ministro.

Una gaffe diventata virale, quella commessa ieri dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara durante l’inaugurazione di una scuola in Irpinia intitolata a Piersanti Mattarella. Nel suo intervento, il ministro ha attribuito erroneamente l’omicidio del presidente della Regione Siciliana alle Brigate Rosse, quando in realtà Mattarella fu ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980. “Su Piersanti Mattarella voglio spendere due parole, perché mi ricordo bene quel momento”, ha esordito Valditara richiamando l’attenzione dei cronisti televisivi presenti. “All’epoca avevo 18 anni e ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio...🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Piersanti Mattarella ucciso dalle BR”, la gaffe di Valditara scatena le polemiche: “Solo un lapsus”

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